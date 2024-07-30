Поиск пропавших членов экипажа судна у Фолклендских островов завершился

Машины скорой помощи с выжившими после кораблекрушения «Argos Georgia» в международном аэропорту Сантьяго-де-Компостела, Испания, 28 июля 2024 г. (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Спасатели завершили поиск пропавших членов экипажа судна с россиянами, затонувшего у Фолклендских островов, сообщил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик, передает «РИА Новости».

По словам Эрвика, найти кого-либо еще не удалось, поисково-спасательная операция вряд ли будет возобновлена.

В результате кораблекрушения погибли двое россиян, еще четырех удалось спасти. По данным Эрвика, двое числятся пропавшими без вести. Представитель МИДа Мария Захарова сообщала агентству, что погибли трое россиян, а без вести числится только один.

22 июля рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа затонуло около Фолклендских островов, члены экипажа попытались эвакуироваться. На судне находились три спасательных надувных плота, однако моряки смогли воспользоваться лишь двумя. Для поиска пропавших было привлечено несколько спасательных кораблей и вертолет.

14 членов экипажа были спасены, еще девять — найдены мертвыми. Число погибших, написал Reuters, возросло до 13 после того, как поиски выживших были приостановлены из-за штормовой погоды.

В экипаже кроме россиян числились десять испанцев, пять индонезийцев, двое перуанцев и двое уругвайцев, все в возрасте от 30 до 58 лет.

В правительстве Фолклендов заявили, что с родственниками погибших уже связались. В поисково-спасательной операции сообща участвовали правительство Фолклендских островов, правительство Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, штаб британских вооруженных сил на Южно-Атлантических островах, Агентство морской и береговой охраны Великобритании, компания по рыболовным судам и другие рыболовные суда в море.