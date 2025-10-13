RTL узнала, когда Саркози начнет отбывать пятилетний тюремный срок
Бывший президент Франции Николя Саркози (2007–2012) начнет отбывать тюремный срок 21 октября в парижской тюрьме «Санте». Как выяснила радиостанция RTL, об этом ему сообщил мировой судья Национальной финансовой прокуратуры, с которым Саркози встретился 13 октября.
Саркози прибыл на продлившуюся менее часа встречу в сопровождении своих адвокатов. Он станет первым бывшим главой Французской Республики, который будет заключен в тюрьму. По данным RTL, в «Санте» есть «отделение для уязвимых лиц». Речь идет об изоляторе для обеспечения безопасности «уязвимых» заключенных.
25 сентября суд в Париже приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Он также был оштрафован на €100 тыс. и лишен права занимать государственные должности на пять лет.
Саркози назвал приговор ошибочным и унизительным для Франции. Из-за возраста 70 лет он сможет просить условно-досрочное освобождение.
