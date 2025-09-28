 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

По его словам, дело зашло дальше, «чем он мог себе представить». Саркози приговорили к пяти годам по делу о финансировании от Ливии 25 сентября

Бывший президент Франции Николя Саркози (2007–2012), которого приговорили к пяти годам по делу о финансировании от Ливии, заявил, что не ожидал такого приговора. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du dimanche.

«Я ожидал чего угодно, но только не этого, признаюсь. Это зашло даже дальше, чем я мог себе представить», — признался Саркози.

Бывший глава государства подчеркнул, что суд установил, что материал агентства Mediapart о финансировании его предвыборной кампании со стороны властей Ливии, которое, по-видимому, послужили началом расследования, «скорее всего, является ложной» и не были включены в дело в качестве доказательства.

Саркози назвал «поразительным» масштабы усилий и ресурсов, направленных на то, чтобы доказать его причастность. Он упомянул о множестве слушаний в различных комиссиях, постоянных арестах и допросах, а также о повышенном контроле за финансовыми активами всей его семьи.

Саркози после приговора пообещал спать в тюрьме с высоко поднятой головой
Политика
Николя Саркози беседует с журналистами после оглашения приговора по делу о коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в здании суда в Париже, Франция, 25 сентября 2025 года

Суд Парижа 25 августа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Ему также назначили штраф в размере €100 тыс. и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Обвинение требовало для экс-президента семь лет лишения свободы и штраф €300 тыс.

Саркози назвал приговор ошибкой и заявил о своей невиновности, вердикт суда он также счел «унижением Франции».

Парижский суд признал Саркози виновным в преступном сговоре с 2005 по 2007 год, но снял обвинения в пассивной коррупции, сокрытии ливийских госсредств и незаконном финансировании кампании.

Расследование о финансировании началось в 2013 году, когда французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин заявил о перевозке €5 млн из Триполи в Париж для Саркози и его штаба. В 2020 году Такиддин отказался от показаний.

В 2018 году Саркози обвинили во взяточничестве и незаконном финансировании, а в 2021 году суд признал его виновным в попытке подкупа судьи Жильбера Азибера в 2014 году для получения информации о ливийском финансировании.

В 2023 году Саркози приговорили к трем годам лишения свободы по этому делу, один год из которых реальный, с отбыванием вне тюрьмы.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

