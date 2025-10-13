 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп почти 30 секунд жал руку Макрону на мирном саммите в Египте

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Эмманюэль Макрон и&nbsp;Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп долго не отпускал руку французского коллеги Эмманюэля Макрона во время фотографирования на открытии мирного саммита в Египте по случаю окончания военных действий в Газе. Кадры опубликовало агентство AFP.

Рукопожатие Трампа и Макрона продолжалось больше 20 секунд. Президент США взял французского коллегу за руку и долго не отпускал, все это время лидеры о чем-то переговаривались. Затем Макрон спустился со сцены с улыбкой.

«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте
Фотогалерея 

В феврале 2025-го на встрече Трампа и Макрона на руке американского лидера журналисты заметили гематому. Позже в Белом доме рассказали, что у Трампа возник синяк из-за частых рукопожатий.

Трамп был известен своими сильными и долгими рукопожатиями во время встреч с политиками других стран еще в свой первый президентский срок. В частности, на встрече с Макроном в июле 2017 года американский президент жал коллеге руку около 30 секунд.

Валерия Доброва
Эмманюэль Макрон Дональд Трамп рукопожатие Египет
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
