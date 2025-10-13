Трамп почти 30 секунд жал руку Макрону на мирном саммите в Египте

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп долго не отпускал руку французского коллеги Эмманюэля Макрона во время фотографирования на открытии мирного саммита в Египте по случаю окончания военных действий в Газе. Кадры опубликовало агентство AFP.

Рукопожатие Трампа и Макрона продолжалось больше 20 секунд. Президент США взял французского коллегу за руку и долго не отпускал, все это время лидеры о чем-то переговаривались. Затем Макрон спустился со сцены с улыбкой.

В феврале 2025-го на встрече Трампа и Макрона на руке американского лидера журналисты заметили гематому. Позже в Белом доме рассказали, что у Трампа возник синяк из-за частых рукопожатий.

Трамп был известен своими сильными и долгими рукопожатиями во время встреч с политиками других стран еще в свой первый президентский срок. В частности, на встрече с Макроном в июле 2017 года американский президент жал коллеге руку около 30 секунд.