В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями
Синяк на руке президента США Дональда Трампа возник из-за частых рукопожатий, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает телеканал Sky News.
Так Левитт прокомментировала сообщения ряда СМИ, которые написали о большом синяке на правой руке Трампа. Гематому на тыльной стороне кисти заметили во время встречи американского президента с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», — заявила Левитт.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп, как «человек из народа», ежедневно встречается с большим количеством американцев. Политик пожимает руки больше, чем любой другой президент США в истории, добавила Левитт.
Трамп был известен своими сильными и долгими рукопожатиями во время встреч с политиками других стран еще в свой первый президентский срок. В частности, на встрече с Макроном в июле 2017 года американский президент жал коллеге руку около 30 секунд.
В ходе переговоров с французским президентом и украинским лидером Владимиром Зеленским в декабре 2024 года Трамп также доминирующим жестом пожал руку Макрону. После он назвал рукопожатие «крепкой хваткой».
Однако в своей книге «Искусство возвращения» Трамп писал, что не одобряет рукопожатия, в том числе из-за своей озабоченности чистотой рук.
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