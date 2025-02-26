В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Синяк на руке президента США Дональда Трампа возник из-за частых рукопожатий, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает телеканал Sky News.

Так Левитт прокомментировала сообщения ряда СМИ, которые написали о большом синяке на правой руке Трампа. Гематому на тыльной стороне кисти заметили во время встречи американского президента с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», — заявила Левитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп, как «человек из народа», ежедневно встречается с большим количеством американцев. Политик пожимает руки больше, чем любой другой президент США в истории, добавила Левитт.

Трамп был известен своими сильными и долгими рукопожатиями во время встреч с политиками других стран еще в свой первый президентский срок. В частности, на встрече с Макроном в июле 2017 года американский президент жал коллеге руку около 30 секунд.

В ходе переговоров с французским президентом и украинским лидером Владимиром Зеленским в декабре 2024 года Трамп также доминирующим жестом пожал руку Макрону. После он назвал рукопожатие «крепкой хваткой».

Однако в своей книге «Искусство возвращения» Трамп писал, что не одобряет рукопожатия, в том числе из-за своей озабоченности чистотой рук.