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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Синяк на руке президента США Дональда Трампа возник из-за частых рукопожатий, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает телеканал Sky News.

Так Левитт прокомментировала сообщения ряда СМИ, которые написали о большом синяке на правой руке Трампа. Гематому на тыльной стороне кисти заметили во время встречи американского президента с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», — заявила Левитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп, как «человек из народа», ежедневно встречается с большим количеством американцев. Политик пожимает руки больше, чем любой другой президент США в истории, добавила Левитт.

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Трамп был известен своими сильными и долгими рукопожатиями во время встреч с политиками других стран еще в свой первый президентский срок. В частности, на встрече с Макроном в июле 2017 года американский президент жал коллеге руку около 30 секунд.

В ходе переговоров с французским президентом и украинским лидером Владимиром Зеленским в декабре 2024 года Трамп также доминирующим жестом пожал руку Макрону. После он назвал рукопожатие «крепкой хваткой».

Однако в своей книге «Искусство возвращения» Трамп писал, что не одобряет рукопожатия, в том числе из-за своей озабоченности чистотой рук.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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