Глава военной администрации Киева обвинил Кличко в срыве Совета обороны
Мэр Киева Виталий Кличко не явился на запланированное ранее заседание городского Совета обороны, написал в телеграм-канале глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко.
«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник. Мэр не нашел времени», — говорится в сообщении.
Также Ткаченко обвинил Кличко в игнорировании ряда вопросов, которые поднимались на заседаниях Совета обороны. В частности, речь идет о создании системы мобильных укрытий, создании безбарьерной среды в военном госпитале и работе метрополитена во время воздушных тревог.
Кроме того, по словам Ткаченко, мэр Киева не посещает совещания по выделению средств для систем против дронов.
«Если в понедельник у мэра снова не хватит нескольких часов для оборонных вопросов и вопросов жизнедеятельности города, то у Совета обороны будет один руководитель. Как и определено основополагающими документами. Я время нахожу и найду», — добавил Ткаченко.
Через час после того, как Ткаченко опубликовал свой пост, в телеграм-канале Кличко появилось сообщение о работе системы ПВО в городе. До этого 2 октября Кличко рассказал о посещении одного из лечебных учреждений Министерства обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ткаченко главой военной администрации Киева 31 декабря 2024 года. Ткаченко — член наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024-го работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
