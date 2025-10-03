 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава военной администрации Киева обвинил Кличко в срыве Совета обороны

Сюжет
Военная операция на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко не явился на запланированное ранее заседание городского Совета обороны, написал в телеграм-канале глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник. Мэр не нашел времени», — говорится в сообщении.

Также Ткаченко обвинил Кличко в игнорировании ряда вопросов, которые поднимались на заседаниях Совета обороны. В частности, речь идет о создании системы мобильных укрытий, создании безбарьерной среды в военном госпитале и работе метрополитена во время воздушных тревог.

Кроме того, по словам Ткаченко, мэр Киева не посещает совещания по выделению средств для систем против дронов.

«Если в понедельник у мэра снова не хватит нескольких часов для оборонных вопросов и вопросов жизнедеятельности города, то у Совета обороны будет один руководитель. Как и определено основополагающими документами. Я время нахожу и найду», — добавил Ткаченко.

Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
Политика

Через час после того, как Ткаченко опубликовал свой пост, в телеграм-канале Кличко появилось сообщение о работе системы ПВО в городе. До этого 2 октября Кличко рассказал о посещении одного из лечебных учреждений Министерства обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ткаченко главой военной администрации Киева 31 декабря 2024 года. Ткаченко — член наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024-го работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Виталий Кличко Киев Украина
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко
Политика
Кличко присоединился к митингующим в поддержку антикоррупционного бюро
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Венесуэла заявила о пролете американских боевых самолетов около побережья Политика, 01:36
В МВД рассказали, как правильно хранить данные в смартфоне Общество, 01:18
Украина разорвала дипотношения с Никарагуа Политика, 01:01
Москалькова сообщила об удержании Украиной 13 жителей Курской области Политика, 00:50
След не помог спасателям найти пропавшую в Красноярском крае семью Общество, 00:40
Явлинский назвал провокацией уголовное дело зампреда «Яблока» Круглова Политика, 00:27
Глава военной администрации Киева обвинил Кличко в срыве Совета обороны Политика, 00:22
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Черниговские власти назвали критической ситуацию с энергоснабжением Политика, 00:13
Путин встретился с президентом Республики Сербской Политика, 02 окт, 23:56
Reuters назвал маловероятными поставки Украине ракет Tomahawk Политика, 02 окт, 23:43
Путин пообещал ответ, если другие страны проведут ядерные испытания Политика, 02 окт, 23:41
Над Черным морем и Крымом сбили три дрона Политика, 02 окт, 23:37
Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми на органы Общество, 02 окт, 23:32
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 02 окт, 23:24