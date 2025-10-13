В Каире прогремел взрыв перед прилетом Трампа в Египет

Video

В египетской столице Каир в преддверии мирного саммита по Газе прогремел взрыв, в результате которого поднялся столб дыма. Как сообщает Cairo 24 со ссылкой на источники, причиной громкого звука стали строительные работы, а за дым была принята пыль.

Издание уточняет, что звук также услышали жители окрестностей сразу нескольких городов — Эль-Шорука, Бадра и Нового Каира. Все они считаются новыми и являются городами-спутниками Каира. Источник пояснил, что звуки были вызваны строительными работами, ведущимися в этом районе.

Взрыв прогремел незадолго до начала саммита по прекращению войны Израиля и Палестины. Наряду с лидерами других стран его посетит президент США Дональд Трамп. Церемония официального подписания мирного соглашения, однако, состоится в Шарм-эш-Шейхе.