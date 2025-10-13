В Сеуле построят первый бункер под жилой высоткой на случай ядерной войны

Сеул, Южная Корея (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Правительство Сеула и компания Seoul Housing and Communities Corp планируют в ближайшие три года построить первое в городе подземное убежище для защиты жителей от ядерных, биологических или химических атак, пишет The Korea Herald. Поводом, по объяснению авторов проекта, стали сохраняющаяся в мире нестабильность из-за российско-украинского конфликта и растущая военная угроза со стороны КНДР.

Бункер возведут в жилом комплексе в районе Сонгпагу, включающем 16 высотных многоквартирных домов. Прежде на месте ЖК находился следственный изолятор.

Согласно проекту, бункер площадью 2,1 тыс. кв. м будет располагаться на минус третьем этаже и сможет вместить примерно 1 тыс. человек. Помещение оборудуют системами вентиляции, хранения, подачи и очистки воды. По расчетам, обитателям бункера хватит кислорода и воды на 14 дней.

В мирное время эти просторные помещения собираются использовать как фитнес-студию.