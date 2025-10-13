 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Астраханский губернатор сообщил об отражении крупной атаки БПЛА ночью

Бабушкин: в Астраханской области ПВО ночью отразила крупную атаку беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО отразили ночной налет дронов на Астраханскую область, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

«Этой ночью в Астраханской области силы ПВО отразили крупную воздушную атаку», — написал он.

По его словам, при беспилотной атаке никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В ночь на 13 октября над регионом уничтожили 26 БПЛА.

Над регионами России за ночь сбили более 100 дронов
Общество
Фото:Минобороны России

Всего 23:00 до 7:00 мск ПВО сбила над Россией 103 беспилотника. Помимо Астраханской области, налету подверглись Крым, Калмыкия, Ростовская и Белгородская области. БПЛА также уничтожили над акваториями Черного и Азовского моря.

В последний раз налет беспилотников на Астраханскую область произошел 27 сентября. По словам Бабушкина, целью атаки стали объекты промышленного сектора. Часть обломков сбитых дронов спровоцировала локальные возгорания, никто не пострадал.

Александра Озерова
Игорь Бабушкин Астраханская область БПЛА ПВО
