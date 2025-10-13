Астраханский губернатор сообщил об отражении крупной атаки БПЛА ночью

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО отразили ночной налет дронов на Астраханскую область, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

«Этой ночью в Астраханской области силы ПВО отразили крупную воздушную атаку», — написал он.

По его словам, при беспилотной атаке никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В ночь на 13 октября над регионом уничтожили 26 БПЛА.

Всего 23:00 до 7:00 мск ПВО сбила над Россией 103 беспилотника. Помимо Астраханской области, налету подверглись Крым, Калмыкия, Ростовская и Белгородская области. БПЛА также уничтожили над акваториями Черного и Азовского моря.

В последний раз налет беспилотников на Астраханскую область произошел 27 сентября. По словам Бабушкина, целью атаки стали объекты промышленного сектора. Часть обломков сбитых дронов спровоцировала локальные возгорания, никто не пострадал.