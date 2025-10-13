Астраханский губернатор сообщил об отражении крупной атаки БПЛА ночью
Силы ПВО отразили ночной налет дронов на Астраханскую область, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
«Этой ночью в Астраханской области силы ПВО отразили крупную воздушную атаку», — написал он.
По его словам, при беспилотной атаке никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
В ночь на 13 октября над регионом уничтожили 26 БПЛА.
Всего 23:00 до 7:00 мск ПВО сбила над Россией 103 беспилотника. Помимо Астраханской области, налету подверглись Крым, Калмыкия, Ростовская и Белгородская области. БПЛА также уничтожили над акваториями Черного и Азовского моря.
В последний раз налет беспилотников на Астраханскую область произошел 27 сентября. По словам Бабушкина, целью атаки стали объекты промышленного сектора. Часть обломков сбитых дронов спровоцировала локальные возгорания, никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?