Дроны ВСУ пытались атаковать промышленные объекты в Астраханской области

Российские военные сбили над Астраханской областью восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), целью которых стали объекты промышленного сектора, сообщил глава региона Игорь Бабушкин

При падении части обломков были зафиксированы локальные возгорания, огонь потушен. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Утром 27 сентября Минобороны отчиталось о 55 сбитых за ночь дронах, шесть из них сбили над Астраханской областью. В аэропорту Астрахани приостановливали прием и выпуск воздушных судов.

Материал дополняется