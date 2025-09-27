 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дроны ВСУ пытались атаковать промышленные объекты в Астраханской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Российские военные сбили над Астраханской областью восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), целью которых стали объекты промышленного сектора, сообщил глава региона Игорь Бабушкин

При падении части обломков были зафиксированы локальные возгорания, огонь потушен. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Утром 27 сентября Минобороны отчиталось о 55 сбитых за ночь дронах, шесть из них сбили над Астраханской областью. В аэропорту Астрахани приостановливали прием и выпуск воздушных судов.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Астраханская область дроны промышленность Игорь Бабушкин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Как изменение НДС повлияет на малый бизнес в РоссииПодписка на РБК, 12:00
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Дроны ВСУ пытались атаковать промышленные объекты в Астраханской области Политика, 11:56
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 25 Общество, 11:53
Российского паралимпийца лишили медали на ЧМ по легкой атлетике Спорт, 11:45
В Ленобласти по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержали 13 человек Общество, 11:35
Побалуйте себя лучшими российскими винами Вино, 11:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сборная Болгарии впервые в истории вышла в финал ЧМ по волейболу Спорт, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Папе римскому подарили руль от болида «Формулы-1» Спорт, 11:12
СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Алексея Лихачева Политика, 11:06
Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова Общество, 11:02
Минюст США запросил данные о прокуроре, которая вела дело против Трампа Политика, 10:58
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме Политика, 10:40