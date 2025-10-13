Над регионами России за ночь сбили более 100 дронов

Фото: Минобороны России

Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

С 23:00 до 7:00 мск 40 беспилотников сбили над территорией Крыма, 26 — над Астраханской областью. 19 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, 14 — над Ростовской областью. Два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря и по одному — над Белгородской областью и Калмыкией.

Минувшей ночью в Феодосии возник пожар после атаки дрона на нефтебазу. Предварительно, пострадавших нет. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на месте работали профильные службы.

Также Аксенов заявил, что над регионом сбили более 20 беспилотников. Минобороны сообщало, что в период с 20:15 мск до 23:00 мск над Крымом перехватили 17 беспилотников. 15 дронов уничтожили над акваторией Черного моря.