Российские войска заняли село в Харьковской области
Подразделения группировки «Запад» заняли село Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там добавили, что за прошедшие сутки в зоне работы группировки «Запад» ВСУ потеряли более 230 военнослужащих.
Отмечается, что поражение украинской армии было нанесено в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка и Купянск в Харьковской области, а также Ямполь и Новоселовка в ДНР.
Кроме того, Вооруженные силы России за сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Ранее, 6 октября, подразделения группировки «Север» заняли в Харьковской области населенный пункт Отрадное. Летом Минобороны сообщало, что российские войска заняли несколько сел в регионе, в том числе Московка, Долгенькое, Дегтярное и Меловое.
