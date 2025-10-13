 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли село в Харьковской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Запад» заняли село Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там добавили, что за прошедшие сутки в зоне работы группировки «Запад» ВСУ потеряли более 230 военнослужащих.

Отмечается, что поражение украинской армии было нанесено в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка и Купянск в Харьковской области, а также Ямполь и Новоселовка в ДНР.

Российские войска заняли село в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, Вооруженные силы России за сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее, 6 октября, подразделения группировки «Север» заняли в Харьковской области населенный пункт Отрадное. Летом Минобороны сообщало, что российские войска заняли несколько сел в регионе, в том числе Московка, Долгенькое, Дегтярное и Меловое.

Евгений Вахляев
Харьковская область Украина Военная операция на Украине ВС РФ
