Военная операция на Украине⁠,
Российские войска заняли село в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировки «Восток» продвинулись в направлении города Гуляйполе. Также российские войска заняли село к югу от Северска
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области.

Небольшое село находится на правом берегу реки Янчур в Гуляйпольском районе (после административной реформы на Украине в Пологовском районе). Расстояние до города Гуляйполе около 18 км.

Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Федоровка. Это село находится к югу от города Северска.

Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям семи украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Алексеевка, Садки, Краснополье, Кондратовка, Липцы, Резниково, Волчанск, Чугуновка;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Изюмское, Купянск, Яровая, Дробышево, Волчий Яр;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка, Константиновка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям десяти бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Торское, Русин Яр, Родинское, Димитров, Ивановка, Торецкое, Красноармейск, Новопавловка;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка, Новогригоровка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Степногорск, Лукьяновское, Казацкое, Тягинка, Львово.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1350 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, пусковая установка РСЗО APR-40, РСЗО RAK-SA-12, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Запорожская область
