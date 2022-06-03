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В Словакии при столкновении локомотива с поездом пострадали 50 человек

В Словакии в районе города Жилина локомотив столкнулся со стоявшим пассажирским поездом. В результате инцидента пострадали 50 человек. Об этом сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на управление полиции республики.

«Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. По предварительным данным, ранены до 50 человек», — говорится в сообщении.

Три человека погибли при крушении поезда в Баварии
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Фото:adnanagac / Twitter

В результате аварии было прекращено железнодорожное сообщение в данном районе. Полиция начала к расследованию инцидента.

3 июня на юге Германии у поселка Бургрейн в баварском округе Гармиш-Партенкирхен сошел с рельсов пассажирский поезд. По данным газеты Merkur, три человека погибли, число раненых не уточняется, но власти указали, что многие получили тяжелые травмы.

Причина аварии пока не установлена. Merkur пишет, что несколько вагонов перевернулись и частично сошли вниз по откосу.

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Словакия столкновение поездов
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