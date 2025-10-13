Москвича обвинили в переводе Бабченко криптовалюты на финансирование ВСУ

Против 48-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, с января 2023 года по март 2024 года мужчина переводил средства на финансирование ВСУ, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в России.



Обвиняемый совершал переводы в размере свыше 60 тыс. руб. в криптовалюте по реквизитам, указанным журналистом Аркадием Бабченко (признан иноагентом, также внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), добавили в ведомстве.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В августе ФСБ возбудила дело о финансировании терроризма против 30-летней жительницы Забайкальского края. По данным спецслужбы, подозреваемая неоднократно переводила деньги «на счета экстремистской организации, запрещенной в России». При обыске силовики изъяли «подтверждающие противоправную деятельность» банковские карты и технические устройства.