МВД Казахстана передало материалы о купании Дурова в охраняемом озере

МВД Казахстана передало материалы о купании Дурова в Кольсайском озере
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: IMAGO / Eventpress Kochan / Global Look Press)

МВД Казахстана передало в Министерство экологии материалы, связанные с купанием основателя Telegram Павла Дурова в охраняемом Кольсайском озере на юго-востоке республики. Именно это ведомство определит ответственность для предпринимателя за совершенное им административное правонарушение, сообщил портал Zakon со ссылкой на зампредседателя Комитета административной полиции Казахстана Алексея Милюка.

«Это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне (это протоколы, штрафы) отнесена к компетенциям Министерства экологии», — приводит издание слова чиновника. Милюк отметил, что наказание будет зависеть от квалификации правонарушения.

«Самое минимальное — от предупреждения, если я не ошибаюсь, до 10 МРП (месячных расчетных показателей. — РБК). В зависимости от того, какой состав», — уточнил зампредседателя комитета.

Президент Казахстана обсудил сотрудничество с Павлом Дуровым
Политика
Павел Дуров и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев (слева направо)

В начале октября 2025 года основатель Telegram посетил Казахстан, где встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и анонсировал на форуме Digital Bridge запуск в стране ИИ-лаборатории.

7 октября бизнесмен опубликовал в своем телеграм-канале историю, как он выходит из озера на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане. На кадрах видны заснеженные горы, а фоном играет этническая музыка. Свое видео Дуров подписал на английском: «Это было хорошее плавание».

В администрации заповедника позднее напомнили, что купание в озерах на территории национального парка строго запрещено. За нарушение запрета грозит штраф — 39 320 тенге (около 5950 руб.).

Павел Дуров Казахстан Заповедник административное правонарушение Касым-Жомарт Токаев
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
