Общество⁠,
0

Офицера Минобороны собирались убить с помощью заминированного велосипеда

Офицера Минобороны в ходе предотвращенного ФСБ теракта планировалось убить с помощью бомбы, прикрепленной к велосипеду. Это следует из показаний задержанных, видео с которыми показало ведомство.

По версии ФСБ, убийство офицера готовили спецслужбы Украины и «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). Задержаны четыре человека, среди которых трое россиян.

Еще один подозреваемый — уроженец Центральной Азии, которого мог завербовать, по версии ведомства, функционер ИГ Саидакбар Гуломов, которого объявили в розыск Россия и Узбекистан. Последний причастен к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года, сообщила ФСБ.

«Когда я следил, наблюдал, в то время он мне сказал — большого военного убить. Вот тогда я понял, что это задание Украины», — рассказал задержанный мужчина.

ФСБ заявила о предотвращении совместного теракта Украины и ИГ в Москве
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Во время дачи показаний подозреваемый рассказал, что бомбу получил через дрон. Устройство он заложил в велосипед, который впоследствии разминировали с помощью робота-сапера. Второму подозреваемому приказали поставить велосипед с бомбой у подъезда, где проживает офицер.

«Он мне предложил прикрепить противоугонным замком просто велосипед», — сказал другой задержанный.

В августе ФСБ задержали мужчину, который планировал убить российского военного в Подмосковье. Ведомство посчитало его агентом украинских спецслужб, которого завербовали. Взрывное устройство он установил в автомобиле и собирался припарковать его неподалеку от места, где должен был пройти военный.

Подозреваемого арестовали на трассе М-4. Он признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и сообщил, что ему предложили возможность вернуться в страну «исхода» и избежать мобилизации ВСУ.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
бомба Минобороны военный офицеры терроризм
