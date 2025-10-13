Противоминный корабль класса Alkmaa (Фото: Wikipedia)

Нидерланды передали Украине противоминный корабль класса Alkmaar, сообщил командующий украинскими военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России).

Он отметил, что украинская сторона ожидает еще одно судно до конца 2025 года.

«Недавно получили от наших партнеров (Нидерландов. — РБК) судно типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже идет», — написал Неижпапа.

О передаче противоминных кораблей Украине в 2023 году сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По ее словам, страна предоставит Киеву два минных тральщика класса Alkmaar, они будут готовы к использованию в 2025 году.

Москва критикует поставки вооружений. В Кремле заявляют, что это затягивает военные действия.

Противоминный корабль класса Alkmaar предназначен для поиска и уничтожения морских мин. Суда оборудованы специальными сонарными системами для обнаружения мин и дистанционно управляемыми аппаратами для их обезвреживания.