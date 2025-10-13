 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Нидерланды передали Украине противоминный корабль

Сюжет
Военная операция на Украине
Противоминный корабль класса Alkmaa
Противоминный корабль класса Alkmaa (Фото: Wikipedia)

Нидерланды передали Украине противоминный корабль класса Alkmaar, сообщил командующий украинскими военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России).

Он отметил, что украинская сторона ожидает еще одно судно до конца 2025 года.

«Недавно получили от наших партнеров (Нидерландов. — РБК) судно типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже идет», — написал Неижпапа.

В Нидерландах начнут сборку дронов для поддержки Украины
Политика
Фото:VDLGroep / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

О передаче противоминных кораблей Украине в 2023 году сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По ее словам, страна предоставит Киеву два минных тральщика класса Alkmaar, они будут готовы к использованию в 2025 году.

Москва критикует поставки вооружений. В Кремле заявляют, что это затягивает военные действия.

Противоминный корабль класса Alkmaar предназначен для поиска и уничтожения морских мин. Суда оборудованы специальными сонарными системами для обнаружения мин и дистанционно управляемыми аппаратами для их обезвреживания.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Украина Нидерланды противоминная техника корабль поставки оружия
Материалы по теме
США передадут Украине еще $700 млн на энергетику и разминирование
Политика
Rheinmetall передали землю на Украине под строительство завода снарядов
Политика
Нидерланды передадут €20 млн на производство дронов для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
В 2025 году москвичи выкупили 9,4 га земли под ИЖС со скидкой 60% Недвижимость, 12:07
Фрахт зерновых балкеров подскочил на фоне усиления проверок и непогодыПодписка на РБК, 12:00
Бренд-стратегия от Soldis: как запустить новый бренд РБК Компании, 12:00
Жителя ДНР задержали за сбор помощи для несуществующего батальона Общество, 11:59
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа Политика, 11:42
В Крыму сообщили о задержке поездов после атаки дрона и пожара в Феодосии Общество, 11:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Ирина Винер выступит как особый гость Саммита HR-директоров РБК Компании, 11:30
Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов Политика, 11:29
Александр Овечкин стал соавтором единственного гола в игровом дне НХЛ Спорт, 11:13
В Москве выросла стоимость проезда по МСД Авто, 11:11
В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией Политика, 11:10