 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Нидерландах начнут сборку дронов для поддержки Украины

В ближайшие месяцы в Нидерландах запустят первую линию по сборке дронов для нужд собственной обороны и поставок Украине. Нидерланды ранее стали первым государством, полностью профинансировавшим регулярные поставки оружия Киеву
Фото: VDLGroep / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: VDLGroep / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Нидерландах в ближайшие месяцы запустят первые производственные линии по сборке дронов, сообщил в соцсети Х министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Накануне, 6 октября, он сообщил, что на заводе VDL в Борне — в провинции Лимбург на юго-востоке страны — началось производство продукции для нужд обороны.

«Мы подписываем три соглашения: на производство транспортных средств, аккумуляторов и беспилотных летательных аппаратов. Строительство этого нового флагмана нашей оборонной промышленности идет полным ходом», — написал Брекелманс.

Пресс-служба Минобороны подчеркнула, что оборудование и ресурсы от VDL укрепят вооруженные силы не только Нидерландов, но и Украины.

Нидерланды с декабря разместят в Польше иностранные ЗРК для борьбы с БПЛА
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

«Чтобы продолжать поддерживать Украину и сдерживать Россию, нам необходимо быстро наращивать оборонное производство. Это требует инноваций и индустриализации, скорости и масштаба», — подчеркнул глава ведомства.

Министерство обороны арендует для оборонного производства 120 тыс. кв. м цехов и производственных площадей на предприятии в Южном Лимбурге. По словам Брекелманса, речь идет о бывшем автозаводе, где сейчас пустует «огромный производственный цех».

Обычно налаживание производства военной продукции занимает годы, но сейчас есть и помещения для этих целей, и соответствующие разрешения, отметили в Минобороны.

Нидерланды за последние годы значительно увеличили расходы на вооружение и контингент поставок военной техники, причем особое внимание уделяется поддержке Украины и модернизации собственных вооруженных сил. В апреле нидерландский король Виллем-Александр призвал страну «вооружиться до зубов».

В рамках программы НАТО Priority Ukraine Requirements List Нидерланды стали первым государством, полностью профинансировавшим регулярные поставки вооружения Украине, каждый такой пакет оценивается примерно в €500 млн.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против него.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Нидерланды дроны Минобороны
Материалы по теме
Силы ПВО за три часа сбили семь украинских дронов в трех регионах
Политика
Bloomberg узнал о задаче НАТО найти дешевые средства уничтожения дронов
Политика
Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Премьер Дании фразой про монстра объяснила идею запретить детям соцсети Технологии и медиа, 20:34
Суд арестовал фигуранта дела о гибели людей от суррогатного алкоголя Общество, 20:30
Теннисист из Монако впервые в истории вышел в 1/4 финала «Мастерс» Спорт, 20:17
Что посоветовал инвесторам миллиардер Рэй Далио Инвестиции, 20:16
Владельцев оператора сотовой связи «Ланта» признали экстремистами Общество, 20:13
Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России Политика, 20:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками Спорт, 20:05
Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине Политика, 20:03
Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии Политика, 19:58
В России появится институт для социальных архитекторов Политика, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов Финансы, 19:49
В Нидерландах начнут сборку дронов для поддержки Украины Политика, 19:39