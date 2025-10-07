В Нидерландах начнут сборку дронов для поддержки Украины

В ближайшие месяцы в Нидерландах запустят первую линию по сборке дронов для нужд собственной обороны и поставок Украине. Нидерланды ранее стали первым государством, полностью профинансировавшим регулярные поставки оружия Киеву

Фото: VDLGroep / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Нидерландах в ближайшие месяцы запустят первые производственные линии по сборке дронов, сообщил в соцсети Х министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Накануне, 6 октября, он сообщил, что на заводе VDL в Борне — в провинции Лимбург на юго-востоке страны — началось производство продукции для нужд обороны.

«Мы подписываем три соглашения: на производство транспортных средств, аккумуляторов и беспилотных летательных аппаратов. Строительство этого нового флагмана нашей оборонной промышленности идет полным ходом», — написал Брекелманс.

Пресс-служба Минобороны подчеркнула, что оборудование и ресурсы от VDL укрепят вооруженные силы не только Нидерландов, но и Украины.

«Чтобы продолжать поддерживать Украину и сдерживать Россию, нам необходимо быстро наращивать оборонное производство. Это требует инноваций и индустриализации, скорости и масштаба», — подчеркнул глава ведомства.

Министерство обороны арендует для оборонного производства 120 тыс. кв. м цехов и производственных площадей на предприятии в Южном Лимбурге. По словам Брекелманса, речь идет о бывшем автозаводе, где сейчас пустует «огромный производственный цех».

Обычно налаживание производства военной продукции занимает годы, но сейчас есть и помещения для этих целей, и соответствующие разрешения, отметили в Минобороны.

Нидерланды за последние годы значительно увеличили расходы на вооружение и контингент поставок военной техники, причем особое внимание уделяется поддержке Украины и модернизации собственных вооруженных сил. В апреле нидерландский король Виллем-Александр призвал страну «вооружиться до зубов».

В рамках программы НАТО Priority Ukraine Requirements List Нидерланды стали первым государством, полностью профинансировавшим регулярные поставки вооружения Украине, каждый такой пакет оценивается примерно в €500 млн.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против него.