 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Подмосковье выпал первый снег

Синоптик Леус: в Подмосковье выпал первый снег
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Метеостанции подмосковного Наро-Фоминска отметили выпадение первого в этом сезоне снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, осадки в виде снега наблюдались также в московском районе Внуково и в Смоленской, Калужской и Ярославской областях.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» также опубликовал видео с первым снегом в Подольске.

Москвичей предупредили о дождливой погоде всю неделю
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как отметил Леус, 13 октября в Московском регионе ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит от двух до семи градусов, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о понижении температуры в Москве с 13 октября. По словам синоптика, снег в столице может выпасть уже в этом месяце. В 2024 году первый снег в Москве выпал 14 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
первый снег снег Московская область Погода
Материалы по теме
Две трассы в Забайкалье парализовало из-за снегопада. Видео
Общество
Снегопад привел к отключению света в районах в Иркутской области
Общество
В Якутске выпал снег. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
«Леди сворачивать не станет»: Маргарет Тэтчер в 10 цитатах Политика, 09:01
В Нидерландах стартуют ядерные учения НАТО Политика, 08:49
Чего хотят ваши работники. Разбираем потребности 6 типов личностиПодписка на РБК, 08:49
Сбежавший с места службы в ДНР военный получил 7,5 лет строгого режима Общество, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Брокеры готовят обмен активами «тет-а-тет». Что это и надо ли участвоватьПодписка на РБК, 08:30
В Подмосковье выпал первый снег Общество, 08:26
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От рацио до абсурда: 5 методик создания по-настоящему свежих идейПодписка на РБК, 08:26
ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников Политика, 08:16
Малый бизнес — главная цель цифровых взломщиков, его легче шантажироватьПодписка на РБК, 08:04
МВД предупредило о мошенничестве с самозапретом на кредиты Общество, 08:00
ХАМАС опубликовал список заложников, которых передадут Израилю Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Трамп рассказал, как развеял «темную тучу» над сделкой по Газе Политика, 07:38