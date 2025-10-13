В Подмосковье выпал первый снег

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Метеостанции подмосковного Наро-Фоминска отметили выпадение первого в этом сезоне снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, осадки в виде снега наблюдались также в московском районе Внуково и в Смоленской, Калужской и Ярославской областях.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» также опубликовал видео с первым снегом в Подольске.

Как отметил Леус, 13 октября в Московском регионе ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит от двух до семи градусов, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о понижении температуры в Москве с 13 октября. По словам синоптика, снег в столице может выпасть уже в этом месяце. В 2024 году первый снег в Москве выпал 14 октября.