Консул рассказал о вооруженной охране call-центра невольников в Мьянме
Самый крупный из известных call-центров невольников в Мьянме KK Park, который расположен в городе Мьявади около границы с Таиландом, находится под охраной незаконных вооруженных формирований, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Илья Ильин.
«Периметр охраняется некими незаконными вооруженными формированиями, и вся территория call-центра окружена колючей проволокой», — рассказал агентству дипломат
По его словам, через подобные центры «безвестные русскоговорящие менеджеры» также заманивают граждан многих стран, в том числе и России, пообещав работу моделью или рекламным агентом в Таиланде. Первые контакты происходят через телеграм-каналы и мессенджеры
В 2025 году Ильин принимал участие в освобождении четырех россиян, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические call-центры в Мьянме.
В начале октября из нелегального call-центра в Мьянме освободили удерживаемую насильно россиянку Д.Т. Очирнимаеву, которую ранее обманным путем завербовали под предлогом трудоустройства.
Как сообщили в российском посольстве, в нескольких странах азиатского региона действует международная преступная сеть, вербующая иностранных граждан, включая россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде.
После прохождения «онлайн-собеседования» некоторых граждан России приглашали в Бангкок, откуда их незаконно переправляли в Мьянму в обход пунктов пограничного контроля.
В дипмиссии рекомендовали россиянам, посещающим Таиланд, «тщательно проверять поступающие предложения о трудоустройстве в Таиланде, обращать внимание на источники и формы передачи подобных предложений, по возможности наводить справки».
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов