Общество⁠,
0

Консул рассказал о вооруженной охране call-центра невольников в Мьянме

Консул Ильин: россиян заманивают в рабство в Мьянме под видом работы моделями

Самый крупный из известных call-центров невольников в Мьянме KK Park, который расположен в городе Мьявади около границы с Таиландом, находится под охраной незаконных вооруженных формирований, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Илья Ильин.

«Периметр охраняется некими незаконными вооруженными формированиями, и вся территория call-центра окружена колючей проволокой», — рассказал агентству дипломат

По его словам, через подобные центры «безвестные русскоговорящие менеджеры» также заманивают граждан многих стран, в том числе и России, пообещав работу моделью или рекламным агентом в Таиланде. Первые контакты происходят через телеграм-каналы и мессенджеры

В 2025 году Ильин принимал участие в освобождении четырех россиян, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические call-центры в Мьянме.

Мошенники обманом увезли россиянку из Таиланда в call-центр в Мьянме
Общество
Фото:Taylor Weidman / Getty Images

В начале октября из нелегального call-центра в Мьянме освободили удерживаемую насильно россиянку Д.Т. Очирнимаеву, которую ранее обманным путем завербовали под предлогом трудоустройства.

Как сообщили в российском посольстве, в нескольких странах азиатского региона действует международная преступная сеть, вербующая иностранных граждан, включая россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде.

После прохождения «онлайн-собеседования» некоторых граждан России приглашали в Бангкок, откуда их незаконно переправляли в Мьянму в обход пунктов пограничного контроля.

В дипмиссии рекомендовали россиянам, посещающим Таиланд, «тщательно проверять поступающие предложения о трудоустройстве в Таиланде, обращать внимание на источники и формы передачи подобных предложений, по возможности наводить справки».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Плугина Ирина, Анастасия Лежепекова
Мьянма call-центр Таиланд
