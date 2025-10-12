В Калифорнии возле пляжа разбился вертолет
Вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния. Пострадали три человека, пишет телеканал KTLA со ссылкой на официальных лиц.
Геликоптер разбился на шоссе Тихоокеанского побережья — перед курортом Waterfront Beach Resort.в Хантингтон-Бич, это город в округе Ориндж в южной Калифорнии.
По информации Калифорнийского дорожного патруля, сообщение об инциденте поступило около 14:09 по местному времени 11 августа (0:09 мск 12 августа).
По словам представителя полиции Хантингтон-Бич, на борту вертолета находились два человека, и оба выбрались. Три человека на улице получили ранения и все были доставлены в больницу.
