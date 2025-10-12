В Курской области один человек погиб из-за атаки дроном автомобиля
Женщина погибла в Курской области в результате атаки дроном автомобиля, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Беспилотник ударил по автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. Жертвой стала 40-летняя жещина. Три пассажира — двое женщин и мужчина — не пострадали. Всего в машине ехали четыре человека.
Хинштейн призвал граждан воздержаться от поездок в приграничье.
Днем 12 октября участок трассы Рыльск — Льгов закрыли из-за активности украинских беспилотников. Вскоре после того, как Хинштейн сообщил об этом, он заявил о двух раненных в Курском приграничье из-за атаки украинским дроном движущегося автомобиля. Машина была атакована на трассе Хомутовка — Калиновка Хомутовского района
