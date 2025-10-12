 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Курской области один человек погиб из-за атаки дроном автомобиля

Сюжет
Военная операция на Украине

Женщина погибла в Курской области в результате атаки дроном автомобиля, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Беспилотник ударил по автомобилю  на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. Жертвой стала 40-летняя жещина. Три пассажира — двое женщин и мужчина — не пострадали. Всего в машине ехали четыре человека.

Хинштейн призвал граждан воздержаться от поездок в приграничье.

В Курской области из-за атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб пенсионер
Политика

Днем 12 октября участок трассы Рыльск — Льгов закрыли из-за активности украинских беспилотников. Вскоре после того, как Хинштейн сообщил об этом, он заявил о двух раненных в Курском приграничье из-за атаки украинским дроном движущегося автомобиля. Машина была атакована на трассе Хомутовка — Калиновка Хомутовского района

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

