Общество⁠,
0

Минэнерго объяснило мораторий на обнуление топливного демпфера

Минэнерго: обнуление топливного демпфера стабилизирует цены на бензин и дизель
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мораторий на обнуление топливного демпфера поможет сохранить выплаты нефтяным компаниям и стабилизировать цены на бензин и дизель внутри страны, сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.

Суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию переработчикам, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпферного механизма власти компенсируют нефтяным компаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются.

Также из-под акциза выведено дизельное топливо, которое получают при смешивании летнего дизеля с авиационным керосином. Это решение позволит повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов топлива, которые лучше подходят для зимних условий, объяснили в ведомстве. Предельная температура его фильтруемости и застывания, таким образом, вырастет.

В Минэнерго подчеркнули, что главная задача министерства и правительства — обеспечить россиян и промышленность топливом. Также продолжается работа по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Кроме того, до конца 2025 года действует временный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизеля для «непроизводителей». «Эта мера позволяет не допустить перепродажу на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка», — пояснили в Минэнерго.

Минфин предложил отменить одновременное обнуление топливного демпфера
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Днем 12 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться. В этот период расчет демпфера будет производиться без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок.

Ранее, согласно действующему Налоговому кодексу, выплаты по демпферу не производились, если оптовые цены на бензин или дизель отклонялись от установленных индикативных цен более чем на 10 и 20% соответственно.

