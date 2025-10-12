Минэнерго объяснило мораторий на обнуление топливного демпфера
Мораторий на обнуление топливного демпфера поможет сохранить выплаты нефтяным компаниям и стабилизировать цены на бензин и дизель внутри страны, сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.
Суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию переработчикам, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпферного механизма власти компенсируют нефтяным компаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются.
Также из-под акциза выведено дизельное топливо, которое получают при смешивании летнего дизеля с авиационным керосином. Это решение позволит повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов топлива, которые лучше подходят для зимних условий, объяснили в ведомстве. Предельная температура его фильтруемости и застывания, таким образом, вырастет.
В Минэнерго подчеркнули, что главная задача министерства и правительства — обеспечить россиян и промышленность топливом. Также продолжается работа по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Кроме того, до конца 2025 года действует временный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизеля для «непроизводителей». «Эта мера позволяет не допустить перепродажу на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка», — пояснили в Минэнерго.
Днем 12 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться. В этот период расчет демпфера будет производиться без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок.
Ранее, согласно действующему Налоговому кодексу, выплаты по демпферу не производились, если оптовые цены на бензин или дизель отклонялись от установленных индикативных цен более чем на 10 и 20% соответственно.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов