Минфин предложил отменить одновременное обнуление топливного демпфера

Демпфер для АИ-92 будет обнуляться, если предельный уровень цен будет превышен более чем на 10%, а для дизеля — на 20%. В июле выплаты по демпферу нефтяным компаниям составили 142,5 млрд руб.

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Минфин подготовил законопроект, который отменит одновременное обнуление выплат по топливному демпферу для бензина и дизтоплива, следует из текста законопроекта, который был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, демпфер для АИ-92 будет обнуляться в случае превышения предельного уровня цен более чем на 10%, а для дизеля — на 20%. То есть законопроект позволит не лишать компании топливного демпфера при превышении предельного уровня цен только по одному продукту — бензину или дизельному топливу. Также Минфин предложил применять до 1 января 2033 года инвестиционную надбавку к «обратному» акцизу на нефть.

На совещании в начале июля с участием вице-премьера Александра Новака Минфину и Минэнерго поручили не обнулять топливный демпфер в случае превышения предельного уровня цен только по бензину или дизельному топливу. Новак предложил продолжить применять до 1 января 2033 года инвестиционную надбавку к «обратному» акцизу на нефть.

Топливный демпфер рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой, устанавливаемой законодательно. Если эта разница положительная, когда экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство компенсирует разницу нефтеперерабатывающим компаниям, в противном случае компании сами платят в бюджет. Механизм необходим для нивелирования влияния внешнеэкономических факторов. Он действует в России с 2019 года.

По последним данным Минфина, в июле выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу составили 142,5 млрд руб. Всего нефтяные компании за январь—июль в рамках демпферного механизма получили из бюджета чуть более 1,129 трлн руб.

По акцизу на нефтяное сырье в июле нефтяники получили выплаты в размере 134,5 млрд руб., за январь—июль они составили 941,8 млрд руб. «Обратный» акциз на нефть выплачивается бюджетом в качестве поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от количества произведенного топлива, расположения НПЗ, также учитывает модернизацию завода и прочие компоненты.