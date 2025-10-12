На Солнце заметили протуберанец «неадекватного размера»

Протуберанец «совершенно неадекватного размера» сформировался на северо-востоке Солнца — его можно увидеть даже в любительские телескопы, сообщают лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики РАН.

Протуберанцы — скопления относительно холодного по сравнению с солнечной короной вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью магнитным полем. Время их жизни может достигать многих месяцев. Протуберанцы могут вызывать сильные магнитные бури, если их выбросы достигают Земли. Движение протуберанцев прогнозировать сложно из-за случайного направления.

«Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на три-четыре дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами», — сказано в сообщении.

22 сентября в ходе затмения с Солнца был выброшен крупный протуберанец — примерно в 70 раз больше диаметра Земли.

В это воскресенье, 12 октября, на Земле может начаться магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце. Из-за попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры увеличивается скорость солнечного ветра, приносящего магнитную бурю. Его влияние продлится около двух дней.