 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Солнце заметили протуберанец «неадекватного размера»

РАН: на Солнце образовался протуберанец «неадекватного размера»

Протуберанец «совершенно неадекватного размера» сформировался на северо-востоке Солнца — его можно увидеть даже в любительские телескопы, сообщают лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики РАН.

Протуберанцы — скопления относительно холодного по сравнению с солнечной короной вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью магнитным полем. Время их жизни может достигать многих месяцев. Протуберанцы могут вызывать сильные магнитные бури, если их выбросы достигают Земли. Движение протуберанцев прогнозировать сложно из-за случайного направления.

«Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на три-четыре дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами», — сказано в сообщении.

22 сентября в ходе затмения с Солнца был выброшен крупный протуберанец — примерно в 70 раз больше диаметра Земли.

В это воскресенье, 12 октября, на Земле может начаться магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце. Из-за попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры увеличивается скорость солнечного ветра, приносящего магнитную бурю. Его влияние продлится около двух дней.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Солнце РАН космос магнитные бури
Материалы по теме
Ученые предупредили о начале магнитной бури раньше прогнозируемых сроков
Общество
Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку
Общество
Ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле из-за активности Солнца
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Гуфа оштрафовали за отказ пройти проверку на наркотики перед концертом Общество, 16:03
Израиль пожаловался в CAS на недопуск своих гимнастов на ЧМ в Индонезии Спорт, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
FP рассказал, что Китай строит «мегаплотину» в Тибете Общество, 15:36
Суд арестовал бывшего топ-менеджера FESCO и «Трансконтейнера» Исурина Бизнес, 15:34
В Египте начали переселять российских туристов из-за саммита по Газе Общество, 15:24
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков Общество, 15:05
Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться Политика, 15:01
Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать Белгород Политика, 14:56
На Солнце заметили протуберанец «неадекватного размера» Общество, 14:51
«Мастерс» в Шанхае выиграл теннисист с самым низким рейтингом в истории Спорт, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера Бизнес, 14:34