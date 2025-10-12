В Египте начали переселять российских туристов из-за саммита по Газе
Некоторые россияне в египетском Шарм-эль-Шейхе пожаловались, что их заселяют в другие отели на фоне предстоящего 13 октября саммита по прекращению войны в секторе Газа. Об этом туристы сообщили «РИА Новости».
Саммит, в частности, посетят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп.
Один из россиян рассказал агентству, что его и других туристов заселили не в забронированный ранее отель, а другой. Об этом они узнали от туроператора, прилетев в страну: «Нам заявили, что он [отель] переполнен из-за саммита и приезда Трампа».
Другие очевидцы сообщили, что на улицах Шарм-эш-Шейха в преддверии церемонии подписания плана о прекращении войны в Газе усилилось присутствие полиции и военных, часть дорог перекрыта, над курортом летают военные вертолеты и самолеты.
РБК обратился за комментарием в АТОР.
Трамп 9 октября сообщил, что Израиль и ХАМАС «подписали первую фазу» мирного плана, предложенного им для урегулирования конфликта. По его словам, на этом этапе предусмотрены освобождение израильских заложников ХАМАС и отвод войск Израиля к согласованной линии.
После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться в свои дом. Мирный план Трампа, представленный в конце сентября, включает 20 пунктов, охватывающих вопросы управления сектором Газа, безопасности и восстановления инфраструктуры.
