Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС
0

В Египте начали переселять российских туристов из-за саммита по Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Шарм-эш-Шейх, Египет
Шарм-эш-Шейх, Египет (Фото: Gehad Hamdy / dpa / Global Look Press)

Некоторые россияне в египетском Шарм-эль-Шейхе пожаловались, что их заселяют в другие отели на фоне предстоящего 13 октября саммита по прекращению войны в секторе Газа. Об этом туристы сообщили «РИА Новости».

Саммит, в частности, посетят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп.

Один из россиян рассказал агентству, что его и других туристов заселили не в забронированный ранее отель, а другой. Об этом они узнали от туроператора, прилетев в страну: «Нам заявили, что он [отель] переполнен из-за саммита и приезда Трампа».

Другие очевидцы сообщили, что на улицах Шарм-эш-Шейха в преддверии церемонии подписания плана о прекращении войны в Газе усилилось присутствие полиции и военных, часть дорог перекрыта, над курортом летают военные вертолеты и самолеты.

РБК обратился за комментарием в АТОР.

В Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Трамп 9 октября сообщил, что Израиль и ХАМАС «подписали первую фазу» мирного плана, предложенного им для урегулирования конфликта. По его словам, на этом этапе предусмотрены освобождение израильских заложников ХАМАС и отвод войск Израиля к согласованной линии.

После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться в свои дом. Мирный план Трампа, представленный в конце сентября, включает 20 пунктов, охватывающих вопросы управления сектором Газа, безопасности и восстановления инфраструктуры.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Полина Дуганова
При участии
Ольга Ваганова
Египет туристы ХАМАС Израиль россияне Шарм-эль-Шейх
