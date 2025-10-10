 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны

Поиски семьи Усольцевых&nbsp;отрядом &laquo;Поиск пропавших детей&raquo; им. Оксаны Василишиной, 10 октября 2025 года
Поиски семьи Усольцевых отрядом «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, 10 октября 2025 года (Фото: poiskdeteikrasnoyarsk / VK)

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей почти две недели назад в тайге в Красноярском крае, перешли на новый этап. К операции подключились парапланерист и добровольцы с беспилотниками, сообщает ТАСС со ссылкой на поисковый отряд имени Оксаны Василишиной.

Несмотря на сложные погодные условия (снег и ветер), волонтерам удается поднимать в воздух квадрокоптеры с тепловизорами. «Наш квадрокоптер с тепловизором отработал даже в снег и ветер. На помощь приходят обычные жители края. Они на свой страх и риск поднимают свои дроны. Пролетал над районом и парапланерист», — рассказали поисковики.

Температура в районе поисков держится на уровне -4 °C, что создает дополнительную угрозу для жизни пропавших. Семья Усольцевых остается без связи уже почти две недели.

9 октября стало известно, что сигнал телефона, принадлежавшего главе семьи Усольцевых, зафиксировали на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. Незадолго до пропажи семья отправилась в урочище, которое находится неподалеку от Кутурчина.

Определить местоположение источника сигнала смогли специалисты-картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Сейчас поиски семьи сосредоточены именно в обозначенном квадрате. Проведение поисковых работ осложнено обильным снежным покровом и труднопроходимым рельефом местности.

28 сентября 2025 года супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход в урочище Буратинка. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, после чего 30 сентября сын женщины обратился в правоохранительные органы.

