В Дагестане задержали подрядчиков за мошенничество на ₽40 млн при ремонте

В Дагестане задержали гендиректора подрядной организации ООО «ПИК-Стройсервис» Омаркади Гасанова по делу о мошенничестве на 40 млн руб. при ремонте ливневой канализации в Махачкале, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, в 2022–2023 годах Гасанов в сговоре с неустановленными лицами и сотрудниками МКУ «Управление ЖКХ Махачкалы» предоставили недостоверные документы о выполнении работ на проспекте Петра I. На основании этих актов подрядчику было перечислено свыше 417 млн руб.

Судебная экспертиза выявила невыполненные работы более чем на 40 млн руб.

Гасанов и фактический собственник компании Гаджи Гаджиев были задержаны 9 октября 2025 года. На следующий день Кировский районный суд Махачкалы избрал им меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет.