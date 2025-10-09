ХАМАС сообщил о получении заверений, что война с Израилем завершена

ХАМАС получил гарантии завершения войны с Израилем от посредников. В самом Израиле идет заседание кабинета министров, где решается вопрос об одобрении соглашения об окончании конфликта

Обстановка на израильской стороне границы с сектором Газа (Фото: Ammar Awad / Reuters)

ХАМАС получил гарантии от США и других посредников по урегулированию конфликта с Израилем, что война закончена, заявил глава переговорной группы от группировки Халиль аль-Хайя, передает Al Jazeera.

«Мы получили заверения от братских посредников и администрации США, которые подтвердили, что война полностью закончена», — заявил он.

Аль-Хайя уточнил, что в рамках сделки будут освобождены 250 палестинцев, пожизненно осужденных Израилем, и еще 1,7 тыс. выходцев из сектора Газа, задержанных с начала войны 7 октября 2023 года.

В Израиле тем временем идет заседание кабинета министров, на котором обсуждается одобрение соглашения о завершении конфликта. По данным The Times of Israel, уже одобрены прекращение огня и условия возвращения заложников членами кабинета министров по безопасности, теперь решение должно быть принято министрами в полном составе — ожидается, что соглашение получит поддержку.

Стороны идут к завершению конфликта благодаря усилиям американского президента Дональда Трампа, который предложил свой план урегулирования. Он включает как первоочередные шаги сторон, так и решает вопросы судьбы сектора Газа — управления, экономики, развития. В частности, речь идет о разоружении ХАМАС и отказе группировки от власти в регионе.

Трамп указывал, что на первом этапе произойдет освобождение боевиками израильских заложников, а ЦАХАЛ отойдет на согласованные линии в секторе. В Израиле заявляли, что после заседания кабинета министров страны перемирие начнет действовать в течение 24 часов, а по их истечении ХАМАС в 72-часовой период освободит заложников.