 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ХАМАС сообщил о получении заверений, что война с Израилем завершена

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС получил гарантии завершения войны с Израилем от посредников. В самом Израиле идет заседание кабинета министров, где решается вопрос об одобрении соглашения об окончании конфликта
Обстановка на израильской стороне границы с сектором Газа
Обстановка на израильской стороне границы с сектором Газа (Фото: Ammar Awad / Reuters)

ХАМАС получил гарантии от США и других посредников по урегулированию конфликта с Израилем, что война закончена, заявил глава переговорной группы от группировки Халиль аль-Хайя, передает Al Jazeera.

«Мы получили заверения от братских посредников и администрации США, которые подтвердили, что война полностью закончена», — заявил он.

Аль-Хайя уточнил, что в рамках сделки будут освобождены 250 палестинцев, пожизненно осужденных Израилем, и еще 1,7 тыс. выходцев из сектора Газа, задержанных с начала войны 7 октября 2023 года.

В Израиле заявили о приближении конца войны с ХАМАС
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

В Израиле тем временем идет заседание кабинета министров, на котором обсуждается одобрение соглашения о завершении конфликта. По данным The Times of Israel, уже одобрены прекращение огня и условия возвращения заложников членами кабинета министров по безопасности, теперь решение должно быть принято министрами в полном составе — ожидается, что соглашение получит поддержку.

Стороны идут к завершению конфликта благодаря усилиям американского президента Дональда Трампа, который предложил свой план урегулирования. Он включает как первоочередные шаги сторон, так и решает вопросы судьбы сектора Газа — управления, экономики, развития. В частности, речь идет о разоружении ХАМАС и отказе группировки от власти в регионе.

Трамп указывал, что на первом этапе произойдет освобождение боевиками израильских заложников, а ЦАХАЛ отойдет на согласованные линии в секторе. В Израиле заявляли, что после заседания кабинета министров страны перемирие начнет действовать в течение 24 часов, а по их истечении ХАМАС в 72-часовой период освободит заложников.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ХАМАС Израиль США
Материалы по теме
Стали известны детали сделки Израиля и ХАМАС
Политика
Трамп анонсировал поездку в Египет для подписания соглашения по Газе
Политика
ХАМАС призвал посредников заставить Израиль выполнить условия сделки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Вучич не приедет на энергофорум в Москве из-за визита фон дер Ляйен Политика, 22:00
Стал известен четвертый участник ЧМ-2026 от Африки Спорт, 21:56
Суд в Москве арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки в парке Общество, 21:55
Британского бобслеиста Гулливера дисквалифицировали за допинг Спорт, 21:48
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Сбивший людей в Новосибирске использовал чужой каршеринг и ездил без прав Общество, 21:41
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против премьера Политика, 21:24
ХАМАС сообщил о получении заверений, что война с Израилем завершена Политика, 21:20
Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Алиевым задержанных россиян Политика, 21:17
В КХЛ засчитали гол, когда команды были в раздевалке Спорт, 21:17
В Московском зоопарке открыли интерактивно-образовательный туалет. Видео Общество, 21:04
Росимущество сообщило о юридическом препятствии для оферты по акциям ЮГК Инвестиции, 21:02
Суд арестовал блогера Сюткина по делу о фейках об армии Политика, 21:00