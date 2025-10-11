 Перейти к основному контенту
Полиция США задержала подростка по подозрению в стрельбе в Алабаме

Полиция США задержала подростка, подозреваемого в стрельбе в городе Монтгомери

Сотрудники полиции США задержали подростка по подозрению в стрельбе, произошедшей 4 октября в городе Монтгомери, штат Алабама, в результате которой погибли как минимум два человека и 12 получили ранения, сообщает NBC News.

Полиция не раскрыла личность несовершеннолетнего и не сообщила его возраст. Его арестовали 10 октября по одному обвинению в убийстве, караемом смертной казнью, и по 12 пунктам обвинения в нападении разной степени тяжести, говорится в подписи к видео, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). В ведомстве добавили, что подростка поместили в следственный изолятор.

CBS News сообщил 5 октября, что в результате стрельбы в туристическом районе Монтгомери по меньшей мере погибли двое и пострадали 12 человек. Как уточняет телеканал, стрельба началась в результате стычки двух вооруженных людей в ночном клубе.

Около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее
Общество
Фото:AAP / Sitthixay Ditthavong / Reuters

Телеканал со ссылкой на слова начальника полиции Монтгомери сообщил, что среди погибших удалось опознать 17-летнего подростка и 43-летнюю женщину. Пятеро пострадавших госпитализированы с опасными для жизни травмами, а остальные семеро получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Мэр города Стивен Рид сообщил, что конфликт начался вскоре после футбольного матча между университетом Таскиги и колледжем Морхаус, из-за чего в город прибыли множество туристов. Позже мэр подчеркнул, что стрельба не связана ни с одним из спортивных или общественных мероприятий в столице Алабамы.

