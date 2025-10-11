Умер актер Денис Семенов
Российский актер Денис Семенов умер 10 октября в возрасте 46 лет от онкологического заболевания, сообщила ТАСС его коллега Марина Серегина.
«Да, он умер. Причина — онкология печени», — сказала актриса.
Она добавила, что дата и место похорон Семенова станут известны позже.
Денис Семенов родился 27 апреля 1979 года. В 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института экологии, политики и права. С 2008 года — актер Театра драматических импровизаций в Санкт-Петербурге.
Среди работ Семенова — роли в сериалах «Свои», «Великолепная пятерка», «Филин», «Невский. Близкий враг», «Условный мент», «Следопыт», «Чужой район» и других.
