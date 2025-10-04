 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне

Ему было 76 лет. В итальянском сериале «Спрут» Джироне сыграл главного злодея Тано Каридди — противника комиссара Каттани
Ремо Джироне
Ремо Джироне (Фото: Manuel Romano / ZUMA / Global Look Press)

В пятницу, 3 октября, скончался итальянский актер Ремо Джироне, который сыграл противника комиссара Каттани — Тано Каридди, в телесериале о борьбе с мафией «Спрут», сообщает газета Fatto Quotidiano. Ему было 76 лет.

Актер умер в своем доме в Монако, где жил несколько лет вместе с супругой, аргентинской актрисой Викторией Зинни.

Умер 68-летний актер сериала «Дуракам везет» Патрик Мюррей
Общество
Патрик Мюррей

Ремо Джироне родился 1 декабря 1948 года в городе Асмэра в Эритрее в семье итальянских эмигрантов. В 30 лет он переехал в Рим, где позднее окончил национальную академию драматического искусства «Сильвио Д'Амико». Некоторое время Джироне прослужил в театре.

В кино актер чередовал итальянские и международные работы. Он сотрудничал также с такими режиссерами, как Марко Беллоккио («Чайка»), Этторе Скола («Путешествие капитана Фракассы»), Питер Гринуэй, Том Тыквер и Кшиштоф Занусси. В последние годы он работал над зарубежными фильмами.

Он снялся в роли Энцо Феррари в «Форд против Феррари» вместе с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном и появился в «Великом уравнителе 3» Антуана Фукуа вместе с Дензелом Вашингтоном.

На роль Тано Каридди актера выбрал итальянский режиссер Луиджи Перелли в 1987 году. В этой кинокартине он исполнил роль главного злодея — финансиста, связанного с преступным миром.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
актер Италия сериал
Материалы по теме
Умер 68-летний актер сериала «Дуракам везет» Патрик Мюррей
Общество
С актера Петренко решили принудительно взыскать более ₽1,3 млн
Общество
Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия» Александр Иовлев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Россиянка устроила погром с бутылками виски на таможне Петербурга Общество, 14:26
Над тремя регионами России уничтожили 20 беспилотников Политика, 14:17
Спасатели нашли двух из трех пострадавших туристов на вулкане на Камчатке Общество, 14:14
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
N12 узнал, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа Политика, 14:06
В Белгороде приостановили работу нескольких ТЦ после атаки дронов Общество, 14:04
В «Локомотиве» рассказали о предложении из Саудовской Аравии по Батракову Спорт, 13:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье Общество, 13:52
Стала известна дата прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой Общество, 13:31
Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в чемпионате России Спорт, 13:31
Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгород Политика, 13:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали Общество, 13:11
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне Общество, 13:08