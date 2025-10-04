Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
В пятницу, 3 октября, скончался итальянский актер Ремо Джироне, который сыграл противника комиссара Каттани — Тано Каридди, в телесериале о борьбе с мафией «Спрут», сообщает газета Fatto Quotidiano. Ему было 76 лет.
Актер умер в своем доме в Монако, где жил несколько лет вместе с супругой, аргентинской актрисой Викторией Зинни.
Ремо Джироне родился 1 декабря 1948 года в городе Асмэра в Эритрее в семье итальянских эмигрантов. В 30 лет он переехал в Рим, где позднее окончил национальную академию драматического искусства «Сильвио Д'Амико». Некоторое время Джироне прослужил в театре.
В кино актер чередовал итальянские и международные работы. Он сотрудничал также с такими режиссерами, как Марко Беллоккио («Чайка»), Этторе Скола («Путешествие капитана Фракассы»), Питер Гринуэй, Том Тыквер и Кшиштоф Занусси. В последние годы он работал над зарубежными фильмами.
Он снялся в роли Энцо Феррари в «Форд против Феррари» вместе с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном и появился в «Великом уравнителе 3» Антуана Фукуа вместе с Дензелом Вашингтоном.
На роль Тано Каридди актера выбрал итальянский режиссер Луиджи Перелли в 1987 году. В этой кинокартине он исполнил роль главного злодея — финансиста, связанного с преступным миром.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов