Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне

Ему было 76 лет. В итальянском сериале «Спрут» Джироне сыграл главного злодея Тано Каридди — противника комиссара Каттани

Ремо Джироне (Фото: Manuel Romano / ZUMA / Global Look Press)

В пятницу, 3 октября, скончался итальянский актер Ремо Джироне, который сыграл противника комиссара Каттани — Тано Каридди, в телесериале о борьбе с мафией «Спрут», сообщает газета Fatto Quotidiano. Ему было 76 лет.

Актер умер в своем доме в Монако, где жил несколько лет вместе с супругой, аргентинской актрисой Викторией Зинни.

Ремо Джироне родился 1 декабря 1948 года в городе Асмэра в Эритрее в семье итальянских эмигрантов. В 30 лет он переехал в Рим, где позднее окончил национальную академию драматического искусства «Сильвио Д'Амико». Некоторое время Джироне прослужил в театре.

В кино актер чередовал итальянские и международные работы. Он сотрудничал также с такими режиссерами, как Марко Беллоккио («Чайка»), Этторе Скола («Путешествие капитана Фракассы»), Питер Гринуэй, Том Тыквер и Кшиштоф Занусси. В последние годы он работал над зарубежными фильмами.

Он снялся в роли Энцо Феррари в «Форд против Феррари» вместе с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном и появился в «Великом уравнителе 3» Антуана Фукуа вместе с Дензелом Вашингтоном.

На роль Тано Каридди актера выбрал итальянский режиссер Луиджи Перелли в 1987 году. В этой кинокартине он исполнил роль главного злодея — финансиста, связанного с преступным миром.