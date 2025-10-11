В МХТ назвали дату похорон Нины Гуляевой

Нина Гуляева (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Прах народной артистки РСФСР Нины Гуляевой после кремации захоронят 23 октября на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба Московского художественного театра имени А.П. Чехова, на сцене которого артистка выступала с 1954 года.

Нина Гуляева умерла 3 октября на 95-м году жизни. В театре сообщили, что актрису похоронят рядом с ее мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным, который умер в 2009 году. Церемония начнется в 12:00.

За свою карьеру Гуляева сыграла более 60 ролей. За роль старухи Анны в «Последнем сроке» по роману Валентина Распутина актриса в 1978 году получила Госпремию. Последними ее спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ им. А.П. Чехова и «Дядя Ваня» в Театре Наций (премьеры обоих состоялись в 2019 году).

Кроме того, голосом Гуляевой говорят героини Анастасии Вертинской в фильме «Алые паруса» (1961) и Наталии Петровой в фильме «Руслан и Людмила» (1972). Также актриса озвучивала мультфильмы «Пастушка и трубочист», «Русалочка» и другие.