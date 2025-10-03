Умерла народная артистка России Нина Гуляева

Нина Гуляева (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Умерла народная артистка РСФСР, «старейшина Художественного театра» Нина Гуляева, сообщает МХТ имени А.П. Чехова. Ей было 94 года.

«Впервые на мхатовскую сцену она вышла более 70 лет назад: еще студенткой Школы-студии МХАТ играла Сережу в «Анне Карениной», а в 1954-м вступила в труппу театра. <...> В театре Нина Ивановна сыграла порядка 60 ролей», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Прощание пройдет в МХТ имени Чехова, дату и время сообщат позже.

Работая в театре, Гуляева встретила своего второго мужа — народного артиста СССР Вячеслава Невинного (умер в 2009 году). Также в МХТ им. Чехова служит их сын, заслуженный артист России Вячеслав Невинный-младший.

Нина Гуляева играла как комедийных персонажей, так и лирических героинь. Она воплощала на сцене и трагедийные образы — за роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина в 1978 году получила государственную премию РСФСР.

«Последними ее спектаклями были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций (премьеры обоих состоялись в 2019 году). Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков», — отметили в МХТ имени Чехова.

