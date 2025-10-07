 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гуляевой

Прощание с актрисой Ниной Гуляевой в Московском художественном театре имени А.П. Чехова
Прощание с актрисой Ниной Гуляевой в Московском художественном театре имени А.П. Чехова (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. Его обращение прочел народный артист России Авангард Леонтьев на церемонии прощания в МХТ им. А. П. Чехова, сообщает ТАСС.

Актриса умерла 3 октября на 95-м году жизни, в труппе МХТ им. А. П. Чехова Гуляева состояла с 1954 года.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила в Московском художественном театре», — отметил Путин.

Президент также отметил, что Гуляева была яркой и талантливой актрисой.

Стала известна дата прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой
Общество
Нина Гуляева

Похороны Нины Гуляевой пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. После кремации ее прах будет захоронен рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным, который умер в 2009 году.

За свою жизнь Гуляева исполнила более 60 ролей, в том числе Дорину в «Тартюфе» Анатолия Эфроса. Она играла как комедийных персонажей, так и лирических героинь. За воплощение старухи Анны в «Последнем сроке» по роману Валентина Распутина актриса в 1978 году получила Госпремию.

Кроме работы в театре Нина Гуляева снялась в нескольких кинокартинах, а также занималась озвучиванием. Так, ее голосом говорят героини Анастасии Вертинской в «Алых парусах» и «Человеке-амфибии» (оба фильма 1961 года), а также Буратино и Чиполлино в мультфильмах.

