 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб.

Главу администрации района в Ленобласти Намлиева задержали по делу о взятке

Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб.
Video

Главу администрации Лужского района Ленинградской области задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщил региональный СК. Пост занимает Юрий Намлиев.

По данным следствия, в августе 2024 года Намлиев получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 млн. руб за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.

Против чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

По информации 78.ru, правоохранителей заинтересовали связи Намлиева со строительной компанией «Зенит-Групп». Компания была подрядчиком при строительстве пешеходного моста в Луге, который рухнул в 2023 году. Тогда один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Как отметили в СК, следствие подало ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

За взятку на таможне гендиректору дали два года условно
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Против посредника Намлиева также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Кроме того, сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски в администрации Лужского муниципального района, а также по местам проживания фигурантов.

Намлиев возглавляет администрацию района с 2019 года.

В конце сентября бывшего заместителя главы комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина приговорили к четырем годам колонии по делу о крупной взятке. Экс-чиновнику вменили получение суммарно 2,2 млн руб. за покровительство строительной компании «Юнит».

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
взятка задержание Ленинградская область
Материалы по теме
В Северной Осетии арестовали семь росгвардейцев по делу о взяточничестве
Политика
Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке
Политика
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили во взятке в ₽55 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В МХТ назвали дату похорон Нины Гуляевой Общество, 17:04
Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр Спорт, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб. Общество, 16:58
Власти Бельгии допустили введение военных в Брюссель Политика, 16:49
Медведев проиграл 54-й ракетке мира в полуфинале «Мастерс» в Шанхае Спорт, 16:42
На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута Общество, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ЦБ проработает механизм для заработка банков на цифровом рубле Финансы, 16:34
Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях Спорт, 16:27
Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком Общество, 16:22
Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе Политика, 16:20
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане Спорт, 16:12