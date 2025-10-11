Главу администрации района в Ленобласти Намлиева задержали по делу о взятке

Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб.

Video

Главу администрации Лужского района Ленинградской области задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщил региональный СК. Пост занимает Юрий Намлиев.

По данным следствия, в августе 2024 года Намлиев получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 млн. руб за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.

Против чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

По информации 78.ru, правоохранителей заинтересовали связи Намлиева со строительной компанией «Зенит-Групп». Компания была подрядчиком при строительстве пешеходного моста в Луге, который рухнул в 2023 году. Тогда один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Как отметили в СК, следствие подало ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Против посредника Намлиева также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Кроме того, сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски в администрации Лужского муниципального района, а также по местам проживания фигурантов.

Намлиев возглавляет администрацию района с 2019 года.

В конце сентября бывшего заместителя главы комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина приговорили к четырем годам колонии по делу о крупной взятке. Экс-чиновнику вменили получение суммарно 2,2 млн руб. за покровительство строительной компании «Юнит».