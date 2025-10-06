За взятку на таможне гендиректору дали два года условно
В Москве осудили генерального директора ООО «ПерсонЭлит» за дачу взятки в 300 тыс. руб. должностному лицу Центрального таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что гендиректор компании — гражданка России — лично дала взятку в виде 300 тыс. руб. должностному лицу ФТС за «беспрепятственное подписание актов приема-сдачи выполненных работ по государственному контракту».
Мещанский районный суд Москвы приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, признав ее виновной по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса России — дача взятки должностному лицу в крупном размере.
Приговор еще не вступил в законную силу.
РБК направил запрос в ООО «Персон Элит».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели
Лекорню объявил новый состав правительства Франции
Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда
Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации
Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус
Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов
В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля
На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов