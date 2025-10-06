За взятку на таможне гендиректору дали два года условно

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве осудили генерального директора ООО «ПерсонЭлит» за дачу взятки в 300 тыс. руб. должностному лицу Центрального таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что гендиректор компании — гражданка России — лично дала взятку в виде 300 тыс. руб. должностному лицу ФТС за «беспрепятственное подписание актов приема-сдачи выполненных работ по государственному контракту».

Мещанский районный суд Москвы приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, признав ее виновной по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса России — дача взятки должностному лицу в крупном размере.

Приговор еще не вступил в законную силу.

РБК направил запрос в ООО «Персон Элит».