На фестивале в Луге пешеходный мост обрушился вместе с людьми
Несколько человек пострадали после обрушения пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы.
По 47news данным, во время обрушения моста легкие травмы получили три женщины, при этом один мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Территория оцеплена нарядами патрульно-постовой службы.
Как пишут телеграм-каналы SHOT и Mash со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в районе 15:00 во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега»: деревянно-металлический мост на набережной просто сложился пополам.
Источник «Известий» сообщает об одном погибшем и о девятерых пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Следственным отделом по городу Луга Следственного управления СК России по Ленинградской области уже начата доследственная проверка, отмечает издание.
Власти позже подтвердили «РИА Новости» информацию об одном погибшем в результате инцидента.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Ленинградской области.
«Ольгины берега» — ежегодный исторический праздник-фестиваль, отмечающийся 22 июня на берегу реки Луги. Он связан с правлением княгини Ольги, посетившей в 947 году Лужские земли. Путешествие княгини проходило по реке Луге с целью установления оброков и даней. Благодаря ей в регионе строились погосты — первые административные центры, а позднее утвердилась православная вера.