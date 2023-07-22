На фестивале в Луге обрушился пешеходный мост, один человек погиб

На фестивале в Луге пешеходный мост обрушился вместе с людьми

Несколько человек пострадали при обрушении пешеходного моста на фестивале «Ольгины берега» в Луге, сообщает 47news. Один человек погиб

Фото: lugasluh / VK

Несколько человек пострадали после обрушения пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы.

По 47news данным, во время обрушения моста легкие травмы получили три женщины, при этом один мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Территория оцеплена нарядами патрульно-постовой службы.

Как пишут телеграм-каналы SHOT и Mash со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в районе 15:00 во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега»: деревянно-металлический мост на набережной просто сложился пополам.

Источник «Известий» сообщает об одном погибшем и о девятерых пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Следственным отделом по городу Луга Следственного управления СК России по Ленинградской области уже начата доследственная проверка, отмечает издание.

Власти позже подтвердили «РИА Новости» информацию об одном погибшем в результате инцидента.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Ленинградской области.