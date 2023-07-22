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На фестивале в Луге пешеходный мост обрушился вместе с людьми

На фестивале в Луге обрушился пешеходный мост, один человек погиб
Несколько человек пострадали при обрушении пешеходного моста на фестивале «Ольгины берега» в Луге, сообщает 47news. Один человек погиб
Фото: lugasluh / VK
Фото: lugasluh / VK

Несколько человек пострадали после обрушения пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы.

По 47news данным, во время обрушения моста легкие травмы получили три женщины, при этом один мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Территория оцеплена нарядами патрульно-постовой службы.

Как пишут телеграм-каналы SHOT и Mash со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в районе 15:00 во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега»: деревянно-металлический мост на набережной просто сложился пополам.

Источник «Известий» сообщает об одном погибшем и о девятерых пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Следственным отделом по городу Луга Следственного управления СК России по Ленинградской области уже начата доследственная проверка, отмечает издание.

Власти позже подтвердили «РИА Новости» информацию об одном погибшем в результате инцидента.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Ленинградской области.

«Ольгины берега» — ежегодный исторический праздник-фестиваль, отмечающийся 22 июня на берегу реки Луги. Он связан с правлением княгини Ольги, посетившей в 947 году Лужские земли. Путешествие княгини проходило по реке Луге с целью установления оброков и даней. Благодаря ей в регионе строились погосты — первые административные центры, а позднее утвердилась православная вера.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Луга фестиваль обрушение моста пешеходный мост Ленинградская область
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