Муж премьера Дании снимет фильм о Зеленском

Бо Тенгберг и Метте Фредериксен (Фото: Emmi Korhonen / imago-images.de / Global Look Press)

Кинорежиссер Бо Тенгберг, супруг премьер-министра Дании Метте Фредериксен, снимет фильм о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает Ekstra Bladet.

Сюжет документального фильма под названием «Конфликт» расскажет об украинском лидере во время военного конфликта с Россией. Производством картины займется продюсерская компания Seabird Production, совладельцем которой является Тенгберг. В прошлом году компания получила 190 тыс. крон (почти $30 тыс.) от Датского института кино (DFI) на создание ленты.

Издание отмечает, что документалисту «предоставлен особый доступ к украинскому президенту». «Благодаря своему браку Бо Тенгберг имеет особенно близкие отношения с президентом Украины, поскольку они неоднократно встречались на официальных мероприятиях как в Украине, так и в Дании», — говорится в статье.

В сентябре, как пишет издание, Тенгберг лично побывал на Украине, где Зеленский наградил его орденом князя Ярослава Мудрого, который вручается за исключительные заслуги.

В прошлом супруга датского премьера уже осуждали за производство документальных фильмов о политиках на государственные деньги, напоминает Ekstra Bladet. В 2024-м документалист снял фильм о бывшем премьер-министре Анкере Йоргенсене, который подвергся критике, в частности, со стороны лидера Датской народной партии Мортена Мессершмидта.

Правительство Дании во главе с Фредериксен объявило о подготовке 26-го по счету пакета военной помощи Украине общей стоимостью в 4,2 млрд крон (около $630 млн). Новый пакет, рассчитанный на период с 2025 по 2028 год, включает артиллерию, боеприпасы, комплектующие для истребителей, а также расширенную программу подготовки украинских военных.

В 2024-м Зеленский и Фредериксен заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве Украины и Дании в сфере безопасности. Копенгаген обязался предоставить Киеву до 2028 года около €8,5 млрд поддержки.