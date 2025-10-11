 Перейти к основному контенту
Муж премьера Дании снимет фильм о Зеленском

Муж премьера Дании Бо Тенгберг снимет фильм о Зеленском
Сюжет
Военная операция на Украине
Бо Тенгберг и Метте Фредериксен
Бо Тенгберг и Метте Фредериксен (Фото: Emmi Korhonen / imago-images.de / Global Look Press)

Кинорежиссер Бо Тенгберг, супруг премьер-министра Дании Метте Фредериксен, снимет фильм о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает Ekstra Bladet.

Сюжет документального фильма под названием «Конфликт» расскажет об украинском лидере во время военного конфликта с Россией. Производством картины займется продюсерская компания Seabird Production, совладельцем которой является Тенгберг. В прошлом году компания получила 190 тыс. крон (почти $30 тыс.) от Датского института кино (DFI) на создание ленты.

Издание отмечает, что документалисту «предоставлен особый доступ к украинскому президенту». «Благодаря своему браку Бо Тенгберг имеет особенно близкие отношения с президентом Украины, поскольку они неоднократно встречались на официальных мероприятиях как в Украине, так и в Дании», — говорится в статье.

В сентябре, как пишет издание, Тенгберг лично побывал на Украине, где Зеленский наградил его орденом князя Ярослава Мудрого, который вручается за исключительные заслуги.

Премьер Дании назвала опасным мирное урегулирование конфликта на Украине
Политика
Метте Фредериксен

В прошлом супруга датского премьера уже осуждали за производство документальных фильмов о политиках на государственные деньги, напоминает Ekstra Bladet. В 2024-м документалист снял фильм о бывшем премьер-министре Анкере Йоргенсене, который подвергся критике, в частности, со стороны лидера Датской народной партии Мортена Мессершмидта.

Правительство Дании во главе с Фредериксен объявило о подготовке 26-го по счету пакета военной помощи Украине общей стоимостью в 4,2 млрд крон (около $630 млн). Новый пакет, рассчитанный на период с 2025 по 2028 год, включает артиллерию, боеприпасы, комплектующие для истребителей, а также расширенную программу подготовки украинских военных.

В 2024-м Зеленский и Фредериксен заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве Украины и Дании в сфере безопасности. Копенгаген обязался предоставить Киеву до 2028 года около €8,5 млрд поддержки.

