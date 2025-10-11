Российские военные ударили по транспортным и энергетическим объектам ВСУ
Российские военные ударили по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также по пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке.
Удар военные нанесли силами авиации, беспилотниками, а также силами ракетных войск и артиллерии. Также в ведомстве сообщили о поражении мест хранения вооружения и военной техники.
Подразделения группировки войск «Восток», по данным ведомства, уничтожили два склада материальных средств ВСУ, а подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения «Южной» группировки уничтожили три склада боеприпасов, а подразделения группировки войск «Запад» — четыре склада. Подразделения группировки «Север» уничтожили склад боеприпасов и четыре склада материальных средств ВСУ.
В Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 95 дронов, не уточнив, где именно.
Утром ДТЭК сообщила, что часть Одессы и пригорода осталась без света. Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Нежинском районе.
Утром 10 октября энергокомпания ДТЭК сообщила о блэкауте в некоторых районах Киева. Взрывы в Киеве прогремели рано утром. Ночью мэр города Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. Взрывы звучали в том числе в районе ТЭЦ-6.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
