Российские военные ударили по транспортным и энергетическим объектам ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные ударили по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также по пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке.

Удар военные нанесли силами авиации, беспилотниками, а также силами ракетных войск и артиллерии. Также в ведомстве сообщили о поражении мест хранения вооружения и военной техники.

Подразделения группировки войск «Восток», по данным ведомства, уничтожили два склада материальных средств ВСУ, а подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения «Южной» группировки уничтожили три склада боеприпасов, а подразделения группировки войск «Запад» — четыре склада. Подразделения группировки «Север» уничтожили склад боеприпасов и четыре склада материальных средств ВСУ.

В Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 95 дронов, не уточнив, где именно.

Утром ДТЭК сообщила, что часть Одессы и пригорода осталась без света. Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Нежинском районе.

Утром 10 октября энергокомпания ДТЭК сообщила о блэкауте в некоторых районах Киева. Взрывы в Киеве прогремели рано утром. Ночью мэр города Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. Взрывы звучали в том числе в районе ТЭЦ-6.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.