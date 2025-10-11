На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН (ФИЦ ЕГС РАН).

Землетрясение произошло на северо-востоке от полуострова, в 99 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 58 км.

Ранее, в 6:18 мск, в краевом МЧС со ссылкой на ЕГС РАН писали об афтершоке магнитудой 5,8. «Предварительно <...> в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово землетрясение ощущалось силой до 4 баллов», — говорится в сообщении ведомства. В службе добавили, что угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение той же магнитудой 6,1 фиксировали на Камчатке 30 сентября. Оно произошло примерно в 100 км от Петропавловска-Камчатского.

За сутки 9 октября на Камчатке зафиксировали семь афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,8. В населенных пунктах толчки ощущали два раза. В МЧС также предупредили о сохранении активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Местным жителям и гостям края рекомендовали не приближаться к ним.

В конце июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года, уже около двух месяцев в регионе происходят афтершоки.