На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.1
Землетрясение магнитудой 6.1 произошло в Тихом океане почти в 100 км от Петропавловска-Камчатска, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что толчки силой до пяти баллов ощутили жители некоторых районов краевого центра. Глубина эпицентра землетрясения составила 48 км. Власти не объявляли угрозу цунами.
На Камчатке регулярно происходят землетрясения. Так, 27 сентября, ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5.0.
Иногда в сутки происходят сразу несколько сейсмических событий, например, с 9:00 (00:00 мск) 19 сентября до 8:00 20 сентября зафиксировали 124 землетрясения.
В конце июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года, уже около двух месяцев в регионе происходят афтершоки.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов