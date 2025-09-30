На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.1

Землетрясение магнитудой 6.1 произошло в Тихом океане почти в 100 км от Петропавловска-Камчатска, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что толчки силой до пяти баллов ощутили жители некоторых районов краевого центра. Глубина эпицентра землетрясения составила 48 км. Власти не объявляли угрозу цунами.

На Камчатке регулярно происходят землетрясения. Так, 27 сентября, ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5.0.

Иногда в сутки происходят сразу несколько сейсмических событий, например, с 9:00 (00:00 мск) 19 сентября до 8:00 20 сентября зафиксировали 124 землетрясения.

В конце июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года, уже около двух месяцев в регионе происходят афтершоки.