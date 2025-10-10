 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 5,8

За сутки 9 октября на Камчатке зафиксировали семь афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,8, в населенных пунктах толчки ощущали два раза. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Афтершок — это повторный, более слабый подземный толчок, который происходит после основного землетрясения и вызван перераспределением напряжений в земной коре. Афтершоки могут продолжаться неделями или даже месяцами, хотя их магнитуда и частота со временем уменьшаются.

В ведомстве добавили, что в регионе сохраняется активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Местным жителям и гостям края рекомендовали не приближаться к ним.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
Общество
Фото:Shutterstock

Ранее, 30 сентября, близ Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, которое произошло в Тихом океане почти в 100 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 48 км. Власти не объявляли угрозу цунами.

В конце июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года, уже около двух месяцев в регионе происходят афтершоки.

