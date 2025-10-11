Над шестью районами Ростовской области отразили атаку дронов
Силы ПВО уничтожили украинские дроны над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Тарасовским, Каменским и Белокалитвинским районами, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага», — сообщил глава региона. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Слюсарь.
Материал дополняется
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов