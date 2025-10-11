 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над шестью районами Ростовской области отразили атаку дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили украинские дроны над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Тарасовским, Каменским и Белокалитвинским районами, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага», — сообщил глава региона. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Слюсарь.

Над городом в Воронежской области сбили несколько дронов
Политика

Материал дополняется

