Общество
0

В РАН предупредили о рисках при 4-дневной школьной неделе

Если российские школы перейдут на четырехдневную учебную неделю, то учебная нагрузка повысится, считает академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

«Программа не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы», — сказал Онищенко.

В результате школьникам нужно будет учиться дольше в течение дня — возможно, начиная занятия с шести утра. Онищенко напомнил, что при переходе с шестидневной на пятидневную неделю нагрузка также не уменьшилась, а просто перераспределилась, увеличив количество уроков в каждый из оставшихся дней.

В Рособрнадзоре назвали безобразием перегрузку школьников сложными темами
Общество
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Онищенко также раскритиковал предложение перенести начало школьных уроков на девять часов утра, так как такое расписание не учитывает график родителей. Сейчас школьный день начинается с 8:30 утра.

Ранее депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили перенести начало уроков в школах на 9:00, а также закрепить пятидневную учебную неделю.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

