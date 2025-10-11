Аэропорты Саратова и Самары возобновили полеты

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) возобновили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телегарм-канале в 4:58 по мск.

Кореняко напомнил, что меры действовали в целях безопасности полетов. В воздушном хабе Саратова ограничения ввели в 22:15 мск, а Самары — в 2:53.

В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили четыре самолета — два лайнера, выполнявших рейсы в Самару, и два — в Саратов.

На момент публикации ограничения на полеты действуют в аэропортах Нижнекамска и Казани, Волгограда, Уфы.

В Татарстане и Волгоградской области объявлена беспилотная опасность, в первом регионе — с 1:36 по мск 11 октября, во втором — с 20:52 10 октября. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил ночью о массированной атаке дронов на регион.