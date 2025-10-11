 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Аэропорт Уфы приостановил полеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Уфы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт УФА. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Аэропорты Саратова и Самары возобновили полеты
Политика

Российские воздушные гавани приостанавливают полеты на фоне угроз атаки беспилотников. За ночь 11 октября ограничения вводили в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Нижнекамска. На момент создания материала, меры действуют в Казани и Нижнекамска.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Уфа аэропорты полеты Росавиация
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Океанологи рассказали, затопит ли российские города Общество, 06:16
КНДР показала ракету, которую в Южной Корее называли «секретным оружием» Политика, 06:13
Над шестью районами Ростовской области отразили атаку дронов Политика, 05:43
У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны и редкие монеты Общество, 05:23
Аэропорт Уфы приостановил полеты Политика, 05:17
Аэропорты Саратова и Самары возобновили полеты Политика, 05:09
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии Общество, 05:04
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана Политика, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Аэропорт Ульяновска возобновил полеты спустя больше часа Политика, 04:30
Венесуэла попросила СБ ООН о помощи на фоне агрессии США Политика, 04:25
Пожар в жилой пятиэтажке в Красноярском крае полностью потушили Общество, 04:08
Торгпред США заявил, что страна готова к торговой войне с Китаем Политика, 04:04
Аэропорт Нижнекамска ограничил полеты Политика, 03:51