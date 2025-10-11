Аэропорт Уфы приостановил полеты
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Уфы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт УФА. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.
Российские воздушные гавани приостанавливают полеты на фоне угроз атаки беспилотников. За ночь 11 октября ограничения вводили в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Нижнекамска. На момент создания материала, меры действуют в Казани и Нижнекамска.
