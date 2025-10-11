Аэропорт Ульяновска возобновил полеты спустя больше часа
В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) возобновили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в 4:11 по мск.
О введении ограничений Кореняко сообщал в 2:53 по мск. Меры были принятые ради безопасности полетов.
На момент публикации запрет принимать и отправлять лайнеры действует в воздушных хабах Казани, Нижнекамска и Самары. В Татарстане и Самарской области объявлена беспилотная опасность.
