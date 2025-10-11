Угрозу непосредственного удара БПЛА объявили в Воронежской области

В Лискинскинском районе Воронежской области объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — предупредил он. Позже Гусев сообщил о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара дронов в Нововоронеже.

Накануне вечером, 10 октября, Гусев сообщил о действии беспилотной опасности по всей области.