Военная операция на Украине
Угрозу непосредственного удара БПЛА объявили в Воронежской области

Военная операция на Украине

В Лискинскинском районе Воронежской области объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — предупредил он. Позже Гусев сообщил о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара дронов в Нововоронеже.

Три человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Накануне вечером, 10 октября, Гусев сообщил о действии беспилотной опасности по всей области.

